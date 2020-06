Estudantes do Ensino Médio aprenderam sobre o sítio arqueológico de Pompeia, na Itália, com a Profa. Dra. Renata Senna Garrafoni, do Departamento de História da UFPR

publicado em 08/06/2020

Na ocasião, a aula foi ministrada pela Profa. Dra. Renata Senna Garrafoni (Foto: Divulgação/Unifev)

As aulas remotas, adotadas desde a volta às aulas, têm ampliado os horizontes dos alunos do Colégio Unifev. Recentemente, os estudantes do Ensino Médio puderam aprofundar seus conhecimentos históricos em uma palestra online, realizada na plataforma Teams da Microsoft, com o tema Pompeia: uma abordagem arqueológica, sobre o sítio arqueológico localizado na Campânia, no sul da Itália.Na ocasião, a aula foi ministrada pela Profa. Dra. Renata Senna Garrafoni, que é formada em História pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), onde também obteve o mestrado e doutorado sob orientação do Prof. Dr. Pedro Paulo Funari, referência internacional em arqueologia; pós-doutorada pela University of Birmingham, na Inglaterra; professora do Departamento de História e coordenadora do mestrado e do doutorado da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Além disso, é pesquisadora colaboradora do Centro de Pesquisas de Antiguidades Clássicas da Universidade de Barcelona.Segundo o professor da disciplina de História da Escola, Prof. Me. Paulo Stipp, apesar dos desafios nas relações entre docentes e discentes no processo de ensino-aprendizagem, o período pandêmico revelou novas possibilidades na educação.“A aula remota envolve a família mais diretamente. A partir dessas novas experiências, a mãe de uma aluna entrou em contato com uma amiga que trabalha com arqueologia em Pompeia. Num primeiro momento, a arqueóloga passou material para a estudante desenvolver uma apresentação no ambiente virtual. Essa possibilidade foi tão enriquecedora que, a partir daí, procuramos a Renata para apresentar seu material de pesquisa do pós-doutorado sobre a arqueologia da Pompéia aos alunos, de forma mais científica e acadêmica”, explicou.Para a coordenadora do Ensino Médio, Profa. Ma. Adriana Naime Pontes Passoni, a palestra evidenciou um dos potenciais do ensino remoto. “Com essa palestra, os alunos tiveram a oportunidade de ampliar, ainda mais, seus horizontes. Uma experiência única e muito enriquecedora”, concluiu.