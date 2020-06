Pandemia impediu uma das mais tradicionais celebrações religiosas da cidade

publicado em 13/06/2020

Essa imagem de Santo Antônio de Pádua pertence ao casal a mais de 30 anos e está presente em todos os encontros (Foto: Arquivo pessoal)

Nair Flores e Erzílio Devólio são responsáveis pela capela Santo Antônio em Votuporanga no bairro rural Piedade. Pelo Santo ser padroeiro da capela, todos os anos a comemoração na data não pode faltar. Mas, devido à pandemia, a grande homenagem ao santo não acontecerá neste ano.

Há 38 anos, a comemoração é realizada na própria capela e segundo dona Nair, a tristeza toma conta neste momento. “É Muito triste, como se faltasse algo dentro de mim. Isso é algo de muitos anos, todos já éramos para estar reunidos, fazendo toda a preparação e esse ano não tem nada. É um vazio”, disse.

Tudo começou quando um antigo padre levou a imagem de Santo Antônio ao local e marcou a inauguração, no dia do atual padroeiro. Nair lamenta muito a falta da tradição anual, mas ela disse que o santo sabe de tudo que está se passando e ele irá entender.

Os dois são grandes devotos de Santo Antônio de Pádua e ainda contaram a história da imagem que está presente em todos os encontros e na vida dos dois. “Uma senhora estava em fases terminais da vida e ela falou que gostaria que alguém ficasse com a imagem e que cuidasse, pois ela tinha um apego muito grande por ela. Até que um dia, em meio a um encontro na comunidade, a senhora que até hoje não sei o nome, chegou com a imagem e pediu para que nós tomássemos conta do Santo Antônio. Assim, estou com ele até hoje”, finalizou.

A Capela Santo Antônio da Piedade, pertence à Paróquia São Cristóvão de Votuporanga e a imagem do santo, perto da sua data festiva, circula por ela e pelas outras capelas com o total cuidado, também pensando no carinho que Dona Nair tem para com ela.

Santo Antônio de Pádua

O dia de Santo Antônio é comemorado em 13 de junho, data de sua morte, e faz parte das comemorações juninas. A veneração ao Santo é difundida nos países latinos, principalmente em Portugal e no Brasil.