A ETE proporcionará, efetivamente, a coleta e o tratamento de 100% do esgoto produzido pelas famílias do bairro

publicado em 25/06/2020

A obra fica na Estrada Municipal Fábio Cavalari; o serviço foi separado em três etapas (Foto: A Cidade)

Ao que tudo indica o tão aguardado tratamento de esgoto da Vila Carvalho deve sair do papel. É que a Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga) abriu licitação para contratação de empresa especializada em engenharia com fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais para a execução de obras civis da Estação Compacta de Tratamento de Esgoto (ECTE). A obra fica na Estrada Municipal Fábio Cavalari – VTG 060.

A entrega dos envelopes com documentos de habilitação e propostas deve ser realizada no dia 28 de julho de 2020, às 9h. O edital, na íntegra, está à disposição até 28 de julho, das 8h às 16h, na Divisão Administrativa da Saev Ambiental, localizada na rua Pernambuco, nº 4.313, ou ainda pelo site saev.com.br. Mais informações e/ou esclarecimentos podem ser obtidos pelo telefone (17) 3405 – 9195.

De acordo com a autarquia, a ETE Compacta proporcionará, efetivamente, a coleta e o tratamento de 100% do esgoto produzido pelas famílias residentes no bairro. A obra fica em uma área de 1,2 mil m², às margens da Estrada Municipal “Fábio Cavalari”, doada por Lilian Louise Motta em setembro de 2018.