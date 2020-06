São mais de 600 títulos disponíveis gratuitamente aos associados; entidade continua cobrando medidas de apoio e incentivo à economia local

publicado em 08/06/2020

A Associação Comercial de Votuporanga – ACV, além de acompanhar e cobrar medidas que beneficiem os setores do comércio e de prestação de serviços, também está trabalhando para apoiar os empresários de outras maneiras neste período de pandemia, como o contínuo incentivo à atualização de conhecimento. A mais recente novidade é o lançamento do portal de treinamento online.

Por meio da plataforma ( www.webtreinamento.com.br/acv ), os associados encontram gratuitamente mais de 600 títulos que abordam diversas temas, como motivação, atendimento, atitude e comportamento, empregabilidade, entre outros. "Este é o momento de pensarmos em novas maneiras de fazer os nossos negócios. O mundo mudou e precisamos acompanhar todas as inovações. O conhecimento é uma grande ferramenta para traçar estratégias e manter a equipe motivada a contribuir nesse processo", lembrou Valdeci Merlotti, presidente da ACV.

Os associados interessados em utilizar o benefício gratuito devem entrar em contato pelo telefone (17) 3426-4044 para solicitar login e senha de acesso. A Associação Comercial é reconhecida regionalmente por promover diversas formas do conhecimento, por meio de palestras, cursos e workshops.

Juntos pela economia regional

Os associados também têm disponível o “Juntos pela economia regional”, desenvolvido pela Fundação Educacional de Votuporanga, em parceria com a ACV. A iniciativa tem como objetivo fomentar a economia do município e da região.

O projeto envolve docentes de diversas áreas da Unifev (Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem e Publicidade e Propaganda), com a produção de conteúdos informativos, contendo as melhores práticas para que empresas locais consigam driblar as dificuldades ocasionadas pela pandemia.

Entre os temas produzidos pelos professores, destacam-se: Home office: desafios e vantagens do trabalho remoto; Como abordar o cliente neste momento?; Dicas de layout para comércios; Marketing em tempos de crise; Coronavírus: orientações gerais de prevenção e higienização; e Governo: medidas de preservação da empresa e do emprego; entre outros.

Todas as dicas já estão disponíveis pelo site: www.unifev.edu.br/juntospelaeconomia. Na plataforma, também é possível sugerir a abordagem de novos temas, além do envio de dúvidas e sugestões.

“Juntos vamos vencer este momento. Nossos associados podem contar com o apoio da ACV, que continua buscando alternativas que garantam a sustentabilidade dos negócios”, finalizou Valdeci Merlotti, ao mencionar a representatividade da Associação Comercial de Votuporanga, em mais de 70 anos de sua história.