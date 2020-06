O presidente da Associação Comercial de Votuporanga, Valdeci Merlotti, destacou a importância e o papel da população

publicado em 13/06/2020

Após decreto, comércio de Votuporanga voltou a funcionar ontem em horário reduzido (Foto: A Cidade)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

A Associação Comercial de Votuporanga está confiante de que a cidade não regredirá em relação a decretos municipais e que, portanto, essa reabertura do comércio pode ser o primeiro passo da retomada.

No entanto, apontou a ACV, é preciso que todos colaborem, como, por exemplo, ir apenas uma pessoa da família ao comércio, utilização correta das máscaras, respeito ao distanciamento social e higienização correta das mãos, hábitos que já estão inseridos na rotina. “Depende de cada um de nós, contribuirmos para que os casos não aumentem e assim consigamos manter a nossa economia forte”, frisou o presidente Valdeci Mertlotti.

Para a Associação, a abertura do comércio, mesmo que em horário reduzido é uma conquista positiva. A Associação observou que a região está inclusa na fase laranja, o que permite que aos poucos o retorno da economia. “Lembramos, ainda, que o atendimento online e o delivery continuam funcionando durante o período das lojas abertas para atendimento presencial e também no horário que estiverem fechadas”.

A importância de comprar no comércio local e de valorizar as lojas da cidade foi destacada pela ACV: “ressaltamos também que é importante que sejam valorizadas as empresas da nossa cidade, para uma retomada ainda mais rápida”.

O órgão que representa os comerciantes conta com a colaboração da população, para que as pessoas visitem o comércio com consciência, utilizando máscara e respeitando o distanciamento social.

Perguntado sobre o motivo de aconselhar os comerciantes a abrirem à tarde, o presidente responde que o horário único de abertura, das 13h às 17h, é com pra existir “uma comunicação única aos consumidores” e também já é considerado um horário de mais acessibilidade aos consumidores.