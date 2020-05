A vítima tinha 85 anos e apresentava comorbidades

publicado em 10/05/2020

Nota da Prefeitura

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Secretaria Municipal da Saúde confirmou, neste domingo (10), o primeiro óbito por Covid-19 em Votuporanga, ocorrido nesta madrugada.Trata-se de uma mulher, de 85 anos, com comorbidades pré-existentes que procurou o serviço de Saúde nos últimos dois dias. Ela estava internada na UTI da Santa Casa desde o dia 8 de maio, e no dia seguinte, passou a receber ventilação mecânica invasiva.Entre as comorbidades, a paciente apresentava doença cardiovascular crônica e pneumopatia crônica, somadas à avançada idade e à contaminação por Covid-19 foi a óbito.O início da manifestação dos primeiros sintomas foi registrado no dia 28 de abril.