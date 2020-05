A Secretaria da Saúde registra nesta terça-feira (26/5) seis casos positivos por Coronavírus (Covid-19)

publicado em 26/05/2020

(Prefeitura de Votuporanga)

A Secretaria da Saúde registra nesta terça-feira (26/5) seis casos positivos por Coronavírus (Covid-19). São eles:- Feminino, de 28 anos, com comorbidades (apresenta outras doenças de base), e está em monitoramento e tratamento domiciliar;- Feminino, de 36 anos, com comorbidades (apresenta outras doenças de base), e está em monitoramento e tratamento domiciliar;- Feminino, de 37 anos, sem comorbidades, e está em monitoramento e tratamento domiciliar;- Feminino, de 50 anos, sem comorbidades, e está em internação hospitalar;- Feminino, de 75 anos, com comorbidades (apresenta outras doenças de base), e está em monitoramento e tratamento domiciliar;- Masculino, de 66 anos, com comorbidades (apresenta outras doenças de base), e está em internação hospitalar.