publicado em 27/05/2020

(Prefeitura de Votuporanga)

A Secretaria da Saúde de Votuporanga registrou nesta quarta-feira (27) outros quatro casos positivos por coronavírus (covid-19). Agora a cidade soma 43 ocorrências positivas do novo vírus.Também nesta quarta-feira (27), a Secretaria da Saúde foi comunicada sobre o terceiro óbito por coronavírus no município. O óbito ocorreu em Salvador-BA. Trata-se de um homem, com 57 anos de idade. Ele estava internado na UTI de um hospital daquele município.Os novos casos são de uma mulher de 31 anos, sem comorbidades, que está em monitoramento e tratamento domiciliar; um homem de 40 anos, com comorbidades, que está em monitoramento e tratamento domiciliar; outra mulher de 58 anos, também sem comorbidades, em monitoramento e tratamento domiciliar e por fim mais uma mulher, de 84 anos, com comorbidades, que também está em monitoramento e tratamento domiciliar.Dos 43 casos confirmados a covid-19, 21 estão curados. O município registra 12 casos notificados como suspeitos de coronavírus.Há 230 casos com resultado negativo e 156 pessoas com sintomas não graves em monitoramento domiciliar acompanhadas pela equipe multidisciplinar da Secretaria de Saúde.De acordo com o Informe Diário Sobre Atendimentos de Covid-19 na Santa Casa de Votuporanga, divulgado na tarde de ontem, às 16h, 10 pacientes com coronavírus estão internados no hospital. Quatro deles estão na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), em estado grave e utilizando respirador. Seis estão em ala e estáveis. Há ainda uma pessoa com suspeita da doença, internada em ala e estável.