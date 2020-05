No domingo apenas duas pessoas estavam com suspeita da doença, já nesta segunda o número saltou para 13

publicado em 25/05/2020

Os dados são da Secretaria da Saúde

Franclin Duarte

Mais 11 pessoas entraram para a lista de suspeitos de coronavírus em Votuporanga nas últimas 24 horas. A informação é do Boletim Epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde no fim da tarde desta segunda-feira (25).

No domingo (24), de acordo com o informativo, havia apenas duas pessoas como suspeitas, já no desta segunda-feira, 11 casos foram notificados como suspeitos, enquanto nenhum foi descartado, totalizando 13.

Os demais números permaneceram estáveis, ou seja, Votuporanga segue com 33 casos confirmados para coronavírus, sendo que 21 deles já estão curados, dez ainda estão em tratamento (dois deles internados) e dois faleceram.