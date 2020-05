O arquiteto Jorge Augusto Seba, secretário de Planejamento, destacou o crescimento e o desenvolvimento do município

publicado em 14/05/2020

Evolução do perímetro urbano de Votuporanga em dez anos de acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento ???????

Daniel Castro

Números da Secretaria Municipal de Planejamento mostram que Votuporanga não para de crescer e que nos últimos dez anos a expansão territorial foi de praticamente 50%. O arquiteto Jorge Augusto Seba, secretário da pasta, destacou o desenvolvimento do município.

De acordo com ele, como pode ser visualizado no Mapa do Perímetro Urano do Município (imagem ao lado), houve uma expansão de praticamente 50% de território aumentado, o que significam duas situações: havia a necessidade de expansão pela procura acima do normal de novos lotes habitacionais, proporcionado também pela infraestrutura de saneamento e viária que a cidade preparou nas gestões anteriores; e o município de Votuporanga tem uma diversidade econômica equilibrada em alguns pilares: agronegócios, comércio/serviços e indústria, apoiados numa estrutura educacional e de saúde considerados acima da média para o Brasil, que o torna polo atrativo populacional.

É constante a entrada na Prefeitura de empreendimentos imobiliários buscando aprovação para instalação na cidade. Atualmente, 23 estão nessa situação. Outros 14 estão prontos para serem comercializados.

Portando, ressaltou Jorge, o município não para de crescer. Ele garantiu que Votuporanga está preparada para essa expansão territorial. “Sim, pois em todo processo de aprovação de loteamentos o primeiro passo é exigir que se sigam diretrizes ambientais, infraestrutura de saneamento de água, esgoto, drenagem, guias/sarjetas, pavimentação asfáltica, passeio público, energia e iluminação, e segurança de trânsito”, explicou.

São obrigatórias ainda a reserva de pelo menos, 20% da área da gleba para Área Verde e 5% de Área Institucional (para construção de creches, escolas, unidades de saúde, entre outros). O secretário contou que vêm sendo solicitados e atendidos, em alguns empreendimentos, uma contrapartida social, como a construção do Cemei próximo às casas da Pacaembu, por exemplo, pois a população já pode usufruir desse benefício assim que se mudar.

Plano Diretor

Jorge falou ainda sobre a elaboração do Plano Diretor, documento obrigatório e que tem tudo a ver com o crescimento da cidade. Conforme ele, a pandemia não prejudicou a elaboração, porque os trabalhos da equipe foram desenvolvidos remotamente. Porém, a audiência de aprovação de 3ª Etapa pelo Comitê de Delegados, anteriormente marcada para o dia 21 de março, foi cancelada. Entretanto, serão retomadas as audiências, conforme decreto a ser publicado, a partir do dia 30 de maio, respeitando as normas de saúde e sanitárias vigentes.