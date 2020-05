Tabela com a distribuição dos recursos circulou neste domingo como se a cidade já tivesse recebido o recurso, o que é Fake News

Reprodução Prefeitura de Fernandópolis

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO Plenário do Senado aprovou neste sábado (2) o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus (PLP 39/2020), que prestará auxílio financeiro de R$ 125 bilhões a estados e municípios para combate à pandemia da covid-19. O valor inclui repasses diretos e suspensão de dívidas. O tema segue para a Câmara Federal.Se aprovado pelos deputados, Votuporanga deverá receber R$11.531.813,30, de acordo com uma lista anexa ao projeto aprovado pelos senadores. Essa lista, aliás, circulou por alguns grupos de Whatsapp, como se a cidade já tivesse recebido esse recurso.A Prefeitura de Votuporanga não se manifestou, mas em Fernandópolis, onde o boato também foi espalhado, a secretaria de Comunicação divulgou uma nota sobre a Fake News."Ocorre, na verdade, que este aporte do Governo Federal acabou de ser votado no Senado e segue para votação na Câmara Federal. O Projeto prevê auxílio financeiro para Estados e Municípios, em decorrência do período da Pandemia, em virtude de vários fatores, entre eles a queda de arrecadação.Quando aprovado e sancionado, o município de Fernandópolis terá uma reposição financeira para suportar e compensar a iminente queda de arrecadação, para que seja possível manter os serviços essenciais, sem descumprir as metas fiscais e sem infringir a Lei de Responsabilidade Fiscal", diz a nota.O programaO programa vai direcionar R$ 60 bilhões em quatro parcelas mensais, sendo R$ 10 bilhões exclusivamente para ações de saúde e assistência social (R$ 7 bi para os estados e R$ 3 bi para os municípios) e R$ 50 bilhões para uso livre (R$ 30 bi para os estados e R$ 20 bi para os municípios). Além disso, o Distrito Federal receberá uma cota à parte, de R$ 154,6 milhões, em função de não participar do rateio entre os municípios. Esse valor também será remetido em quatro parcelas.