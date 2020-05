O cálculo é referente aos últimos sessenta dias deste 2020

publicado em 29/05/2020

Gráfico feito com base nos dados divulgados pelo Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor (Foto: A Cidade)

As operadoras Vivo e Claro são as campeãs de reclamações do Procon (Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor) de Votuporanga dos últimos 60 dias de 2020. Somente neste período, 72 consumidores registraram alguma queixa junto ao Procon contra a Vivo e outras 37 contra a Claro. As empresas fecharam o ano de 2019 também como as líderes da lista negra dos consumidores.Das 72 reclamações protocoladas contra a Vivo, 34 foram por cobranças indevidas e/ou abusivas. Outras 22 ocorrências estão relacionadas a problema no contrato, como rescisão e alteração unilateral. Três consumidores relataram a dificuldade em cancelar serviços e alegaram problemas como retenção, demora e o não envio de comprovante de cancelamento.Outros três reclamaram do vício de qualidade como mal execução, inadequação ou impróprio. Além de dois votuporanguenses que levaram ao Procon reclamação sobre o SAC de resolução de demandas, relatando ausência de respostas, excesso de prazo e a não suspensão imediata de cobrança.Com a Claro não foi tão diferente. Das 37 reclamações, 19 foram por cobrança indevida e/ou abusiva, sete ocorrências estão relacionadas a problema no contrato, como rescisão e alteração unilateral, quatro estavam relacionadas a inconsistências do vício de qualidade como mal execução, inadequação ou impróprio, três por serviço não fornecido e dois por cláusula abusiva em desacordo com a Legislação.A Vivo neste meio tempo teve 91,78% no índice de solução dos problemas dos consumidores e a Claro 88,24%. As duas empresas também são as líderes estaduais de reclamações junto ao Procon. No acumulado de 2019, a Vivo seguiu na frente da Claro em número de ocorrências, foram 30.752, contra 27.660, respectivamente.Além disso, o grupo Tim se encontra em terceiro no ranking com um total de 35 atendimentos, a Bradesco em quarto com 20 reclamações e a Pernambucanas em quinto com 14 votuporanguenses insatisfeitos.O jornal A Cidade entrou em contato com a Vivo que enviou a seguinte nota: “A Vivo esclarece que o foco no cliente é prioridade e reitera seu compromisso em avançar ainda mais para entregar a melhor experiência a ele. Para isso, a companhia trabalha constantemente nas transformações de processos, produtos e sistemas com o intuito de reduzir as dúvidas e contatos de seus clientes nos Órgãos de Defesa do Consumidor.Reforça que investe em expansão de rede e qualidade dos serviços em todo o País, e vem implantando um conjunto de medidas para ampliar a satisfação dos clientes em todos os aspectos. Entre os destaques estão a digitalização dos serviços, com a evolução na jornada de atendimento por meio da Aura (inteligência artificial da Vivo) e do aplicativo Meu Vivo, além do DNA Vivo, programa que permeia toda a empresa com quatro princípios de relacionamento e que guiam a maneira como a companhia trabalha para ser ainda mais confiável, facilitadora, encantadora e eficiente para todos os seus consumidores.Como reconhecimento do mercado, a Vivo foi premiada como a prestadora com a melhor rede móvel do Brasil pela P3 Mobile Benchmark Brazil e a Vivo Fibra considerada a internet mais rápida do Brasil, de acordo com o ranking da Netflix e o NPerf, que avalia a qualidade de conexão”.Procurada, a Claro não se manifestou até o fechamento desta edição.