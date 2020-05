Os participantes da Fiel na cidade estarão neste sábado (23) das 9h às 12h na Concha Acústica

publicado em 22/05/2020

As doações serão encaminhadas para famílias de baixa renda que vivem nos bairros de Votuporanga (Foto: Divulgação)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brBandeiras, camisas do Corinthians e gritos de torcida, unidos em só propósito, o de ajudar. A Fiel Votuporanga irá promover neste sábado (23), das 9h às 12h, na Concha Acústica, uma ação solidária para a arrecadação de alimentos não perecíveis e agasalhos, que serão direcionados a famílias carentes da cidade.Essa iniciativa surgiu para contribuir com o participante da torcida, Pedro Tiago Moreira, que já realiza um trabalho solidário. Aos sábados, ele faz um “delivery” com entrega de marmitas nas casas de pessoas que passam por dificuldades. Conhecendo a difícil situação dessas famílias, que neste momento de pandemia estão até mesmo com a geladeira vazia, os torcedores resolveram ajudar.De modo simples, a organizada estará na Concha Acústica para receber as doações de todos que puderam ajudar. Pedro irá entregar as marmitas e cestas básicas para as famílias.Além disso, os organizadores disponibilizaram o telefone do integrante Nino que estará recolhendo as doações das pessoas que querem ajudar e não podem ir até a Concha, o contato é (17) 99631-8730.