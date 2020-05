O assalto aconteceu na tarde deste domingo (17)

publicado em 18/05/2020

Uma sorveteria localizada na Rua Ivaí em Votuporanga, Centro, foi assaltada na tarde de domingo (17). Um homem, armado com uma faca, teria obrigado, que as atendentes entregassem o dinheiro do caixa.De acordo com informações extraoficiais, o homem, ainda não identificado, entrou no estabelecimento com a faca em punho e anunciou o assalto.Após cometer o crime ele fugiu e até o fechamento desta notícia não havia informações sobre a sua prisão.