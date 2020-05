Projeto das entidades auxiliou a Santa Casa, na prevenção e combate ao Coronavírus

publicado em 05/05/2020

(Foto: Divulgação/Santa Casa de Votuporanga)

A união e a solidariedade dão frutos, capazes de beneficiar milhares de pessoas. O Sindicato Rural de Votuporanga e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) são testemunhas de que uma ação do bem pode sim salvar vidas!As entidades realizam o projeto “Organização Comunitária Rural Paulista contra o novo Coronavírus”. O objetivo é confeccionar máscaras caseiras para serem doadas à população, em apoio a prevenção contra Coronavírus (Covid-19).A iniciativa viabiliza verbas para a compra de material. A partir daí, voluntários se dispõem a produzir o equipamento de proteção individual. O resultado deste movimento não poderia ser outro: muito amor ao próximo!Foram entregues 1.460 máscaras para a Santa Casa de Votuporanga, referência para 53 cidades da região. O presidente do Sindicato Rural, Uelinton Garcia Peres, esteve com o coordenador do Senar, Valteriano Pimenta de Moraes, para a doação ao Hospital.Além da Instituição, o projeto irá ajudar outras cidades da região. Os itens, depois de esterilizados e embalados, serão distribuídos priorizando os associados produtores rurais e seus colaboradores, pessoas cadastradas nos programas sociais dos municípios.O provedor da Santa Casa de Votuporanga, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu as entidades. “O Sindicato Rural e o Senar são grandes parceiros, que estão conosco em nossa causa. Diante da pandemia do Coronavírus, não seria diferente. Eles se disponibilizaram a confeccionar máscaras, protegendo nossos colaboradores desta doença. Agradecemos imensamente em nome de Uelinton e de Valteriano. Que essa ação possa ser multiplicada”, finalizou.