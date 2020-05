Na sessão da Câmara Municipal, o vereador Emerson Pereira (PSDB) informou que secretaria irá distribuir a proteção facial

publicado em 04/05/2020

Quem não usar máscara em Votuporanga será multado, segundo decreto da Prefeitura (Foto: A Gazeta/ Carlos Alberto Silva)

Da redaçãoCom a publicação do Decreto nº 12.306, de 4 de maio de 2020, passa a ser obrigatório o uso de máscaras facial pelas ruas de Votuporanga. De acordo com o documento da Prefeitura de Votuporanga, quem descumpir a medida será multado no município. Durante a sessão ordinária da Câmara Municial de Votuporanga desta segunda-feira, dia 4, o vereador Emerson Pereira informou através de um comunicado do secretário de Direitos Humanos, André Figueiredo, que a pasta irá fornecer máscaras gratuitamente para a população."A gente sabe que uma máscara custa R$ 5, R$ 10 e muitas pessoas não tem condições de adquirir. O André (secretário) está informando que a Secretaria de Direitos Humanos recebeu uma grande doaçào e irá repassar gratuitamente para as pessoas que precisarem. Quem se interessar basta procurar o pessoal da Secretaria de Direitos Humanos e tratar direto com eles", comentou Emerson Pereira quase no fim da sessão da Casa de Leis.Vale ressaltar que o novo decreto da Prefeitura de Votuporanga impõe a obrigatoriedade de usar máscara facil até mesmo para motoristas e passageiros de veículos individuais e coletivos. O documento reforça que o uso é obrigatório para "pessoas em toda e qualquer atividade realizada externamente às suas próprias residências".A Secretaria de Direitos Humanos fica localiada na rua São Paulo, 3771. O horário de atendimento no local é das 7h às 17h. Para mais informações o telefone da secretaria é o (17) 3422-2770.