Moradores da Rua Marcelo Pires Bueno receberam um notebook e duas bicicletas da campanha da Santa Casa em parceria com Saev Ambiental e TV Unifev

publicado em 04/05/2020

(Foto: Reprodução/Santa Casa de Votuporanga)

A Santa Casa de Votuporanga conta com toda a população para salvar vidas! No combate à pandemia do Coronavírus (COVID-19), sua participação na campanha “Saúde que dá Prêmios”, desenvolvida pela Instituição, em parceria com a Saev Ambiental e TV Unifev, garante a manutenção dos atendimentos com qualidade e humanização.Os moradores auxiliam o Hospital com doações a partir das R$5 na conta de água e concorrem a notebook e a bicicletas todos os meses. No começo do ano, o sorteio é de um carro zero quilômetro!Neste mês, os sortudos são do bairro Pozzobon. Três ganhadores da Rua Marcelino Pires Bueno foram contemplados com a ação, beneficiando pacientes e ainda ganhando prêmios.Yoschino Kubota foi a sorteada e levou a melhor, com um notebook. Seus vizinhos, que também contribuem com a campanha, Teruo Ishi e José Orives do Nascimento, receberam bicicletas.O provedor da Santa Casa de Votuporanga, Luiz Fernando Góes Liévana, destacou que a campanha é importante para a Instituição e para os votuporanguenses. “Somos o único que atende o Sistema Único de Saúde (SUS) na cidade, o que corresponde a 70% da nossa demanda. Toda verba arrecadada é direcionada para a manutenção de nossos serviços, beneficiando milhares de pacientes e salvando vidas”, destacou.Ele agradeceu os participantes. “São pessoas solidárias, que contribuem para uma saúde melhor para Votuporanga e região. Agradecemos pela ajuda, que salva vidas”, afirmou.