Esta é a maior taxa de ocupação de pacientes positivos da Covid-19 no hospital desde o início da pandemia

publicado em 23/05/2020

Informe da Santa Casa

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA SantaCasa de Votuporanga está com sete pacientes internados em suas dependências com coronavírus. A informação é do Informe Diário do hospital divulgado na tarde deste sábado (23).De acordo com o documento, dois deles estão em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e respirando com o auxílio de aparelhos. O quadro clínico dos outros cinco é estável e eles estão em acompanhamento em uma ala isolada na unidade médica.Ainda de acordo com o informe do hospital, há também um paciente com suspeita de coronavírus em internação. Ele está estável.Essa é a maior taxa de ocupação de pacientes positivos da Covid-19 na Santa Casa de Votuporanga desde o início da pandemia. Os dados são de pacientes de Votuporanga e região que estão em atendimento no hospital.