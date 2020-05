Fiscais da Prefeitura já estão nas ruas orientando os comerciantes e prestadores de serviços a baixarem suas portas

publicado em 18/05/2020

Portas do comércio de Votuporanga já começaram a ser baixadas após liminar

Franclin Duarte

Os salões de beleza e barbearias que estão exercendo suas atividades normalmente (com várias medidas de segurança e o agendamento de apenas uma pessoa por vez), desde o início da quarentena em Votuporanga, terão que baixar suas portas a partir desta segunda-feira (18). Academias, concessionárias de veículos e os estabelecimentos não essenciais que estavam com uma porta aberta para o recebimento de contas, também terão que fechar.

A informação foi repassada pelo prefeito João Dado (PSD) durante entrevista coletiva em seu gabinete, após ele ser notificado sobre a liminar, concedida pelo Tribunal de Justiça na sexta-feira (15), que suspendeu alguns decretos de flexibilização na cidade.