A Cidade segue com a série de reportagens sobre as promessas não cumpridas do Plano de Governo do atual prefeito

publicado em 16/05/2020

A revitalização do Mercadão estava no Plano do Governo de Dado, mas não saiu do papel

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO jornal A Cidade iniciou em 24 de abril uma série sobre as promessas de campanha, registradas em cartório, do prefeito João Dado (PSD). Trata-se de uma análise do plano de governo da coligação “União Votuporanga”, com o que de fato foi cumprido e o que não saiu do papel.O documento, de seis páginas, é dividido em 15 setores (Saúde, Educação, Trânsito, Transporte e Segurança, Assistência Social, Direitos Humanos, Proteção da Vida Animal, Infraestrutura, Saneamento e Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Geração de Empregos, Habitação, Lazer, Cultura e Turismo, Esportes, Funcionalismo Público e Administração e por fim, Cidade) e trazia o compromisso de ser integralmente cumprido pelo então candidato.Ao longo das últimas semanas, a série de reportagens já abordou os setores de “Infraestrutura” (onde foi revelado que das 11 promessas feitas, apenas uma foi cumprida integralmente) e “Habitação” (que mostrou que das 2 mil casas prometidas apenas 34 foram entregues). Para hoje, o tema escolhido é “Cidade”, o último do material de campanha de Dado.Para este item o atual prefeito elencou cinco promessas: “Inserção plena de Votuporanga no conceito de Cidade Digital – programa do Governo Federal; Criação de Espaço Público contendo salão para eventos e equipamentos sociais, destinados a abrigar encontros e eventos promovidos por entidades sociais, filantrópicas e ecumênicas; Ampliar a efetividade dos atendimentos na Ouvidoria, otimizando a interação entre o cidadão e o serviço público; Criar posto para serviços bancários e de Correios nos bairros de Simonsen, Boa Vista e Cidade Jardim e outros e, por fim, revitalizar o antigo Mercado Municipal com a volta de comércio permanente com foco no mercado de hortifruti e também promoção de atividades culturais”.Com base em um levantamento feito por nossa equipe de reportagem, já que a Prefeitura não respondeu aos questionamentos do A Cidade, invocando prazo concedido pela Lei 12527/2011, três das cinco promessas não foram cumpridas e as outras duas, por serem vagas, são impossíveis de mensurar.Nesses quase três anos e meio de mandato, João Dado não inaugurou nenhuma obra que se enquadre nos parâmetros do que prometeu em campanha. Ele cobriu o palco externo do Parque da Cultura, fez algumas melhorias no Centro de Eventos Helder Henrique Galera, e inaugurou o Centro de Convivência do Idoso “Walter Guerche”, mas não criou nenhum espaço com salão para eventos e equipamentos sociais, destinados a abrigar encontros e eventos promovidos por entidades sociais, filantrópicas e ecumênicas.Não há informações sobre investimentos para a melhoria dos serviços, porém, a taxa de resolutividade da ouvidoria em 2019 foi de 95%, de acordo com um levantamento feito e divulgado pela própria Prefeitura em fevereiro. Contudo, como se trata de uma promessa vaga é impossível mensurar sua concretização.A promessa também é vaga, tendo em vista que Simonsen já possui agência dos Correios e quanto a postos bancários, em tese, são de iniciativa privada, o que impossibilita a avaliação da conclusão ou não sem saber o que de fato foi prometido.