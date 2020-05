Encontro virtual será nesta segunda-feira, mediado por Ederson Marcelo Batista, com a participação de especialistas no assunto e a população é convidada

publicado em 08/05/2020

Sabrina Magossi e Fernanda Dias são as psicólogas convidadas para o encontro (Foto: Comunicativa)

O Arranjo de Desenvolvimento da Educação do Noroeste Paulista – ADE Noroeste Paulista prepara uma nova live para a próxima segunda-feira (11/5), às 15h, em sua página no facebook. O tema “Família: relação de pais e filhos em época de pandemia” será abordado no XLVI FET - Fórum Educação para Todos do ADE Noroeste Paulista com mediação do coordenador executivo do Arranjo, Ederson Marcelo Batista, e a participação das psicólogas Fernanda Dias Sereno Molina e Sabrina Magossi Mainardi.“A temática é algo muito importante para discutirmos nesta época que estamos vivendo. Muitas famílias estão em casa e é preciso aproveitar este momento para gerar benefícios na relação entre pais e filhos e também para a formação das crianças”, explicou Ederson Marcelo Batista, coordenador executivo do ADE Noroeste Paulista e secretário da Educação de Votuporanga.Fernanda Dias Sereno Molina é psicóloga formada pelo Centro Universitário de Itajubá. Especialista Educação Especial Inclusiva pela PUC e em Terapia Sistêmica Familiar pela Famerp.Sabrina Magossi Mainardi é psicóloga formada pela Unesp/Assis e especialista em Psicoterapia Psicanalítica pelo CEPSI/SP.Toda a população pode acompanhar o encontro que será transmitido ao vivo pelo facebook do ADE Noroeste Paulista (www.facebook.com/adenoroestepaulista).No dia 29 de abril, o ADE Noroeste Paulista promoveu a primeira live via facebook. O XLV FET - Fórum Educação para Todos do ADE Noroeste Paulista contou com a participação simultânea de educadores e gestores de 65 municípios integrantes do grupo e também de outras cidades brasileiras. Em pauta, os desafios da gestão escolar em tempos de Coronavírus. A transmissão está disponível no link www.facebook.com/adenoroestepaulista.O Arranjo de Desenvolvimento da Educação do Noroeste Paulista – ADE Noroeste Paulista reúne 65 cidades da região de Votuporanga e é responsável por discutir a educação que irá impactar na vida de mais de 51 mil alunos de Educação Infantil e Ensino Fundamental, de mais de 250 Escolas Públicas Municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental.