publicado em 26/05/2020

O jovem Rafael Silva fez uma tatuagem e a foto viralizou (Reprodução/Facebook)

Lara GioloEstagiária sob supervisãolara@acidadevotuporanga.com.brO jovem Rafael Silva, de 25 anos, é morador do bairro Parque Guarani, em Votuporanga, e trabalha no frigorífico de aves Frango Rico, na área de congelamento há um ano e seis meses. Por ser apaixonado pelo emprego e sua função, ele decidiu demonstrar seu amor por meio de uma tatuagem e acabou viralizando nas redes sociais.Desde quando o rapaz conseguiu o seu emprego, a gratidão pela empresa sempre foi exposta em suas redes sociais e uma delas foi publicar uma foto dos veículos do serviço com a legenda “em um relacionamento sério com Frango Rico desde 30 de novembro de 2018”.Anteontem, porém, ele foi muito além e decidiu tatuar o logo do frigorífico em seu braço direito. Após publicar uma fotografia o caso viralizou. Até o fechamento desta edição, o post já tinha mais de 130 compartilhamentos e 350 comentários. “Isso é que é vestir a camisa da empresa (risos)”, comentou Lidia Rissi. “Isso demonstra orgulho pelo que faz”, completou Adriano Santana.Houve, contudo, várias críticas e questionamentos à postura do jovem. Ele disse, no entanto, que não se importa. “Gosto demais do meu serviço e estou muito feliz que estou lá também, a cada dia que passa”, disse. De acordo com ele, a família ficou um pouco assustada com sua decisão, mas eles até gostaram.Durante a conversa com a reportagem, o jovem ainda enviou fotos de seu crachá e explicou que desde quando o recebeu, registra muitas fotos e sempre publica. Ele ainda contou que não sente medo de sair da empresa e que a paixão e a felicidade com o emprego falam mais alto.