publicado em 15/05/2020

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO Governo de Estado de São Paulo realizou na terça-feira (12) uma Audiência Pública virtual para a concessão doaeroporto Domingos Pignatari, de Votuporanga, e mais 21 aeroportos regionais da rede estadual à gestão da iniciativa privada. O projeto prevê a prestação dos serviços públicos de operação, manutenção, exploração e ampliação da infraestrutura aeroportuária estadual.Cerca de 260 pessoas participaram do evento entre empresários e investidores representantes do setor. Durante a audiência, houve apresentação técnica da modelagem e o estudo de viabilidade da concessão, bem como espaço para perguntas, contribuições e manifestação de dúvidas e esclarecimento de informações."Realizar uma audiência pública neste período foi extremamente gratificante e, principalmente, ver o interesse na participação, mesmo que em um formato tão diferente do usual. Tivemos um bom resultado”, avaliou diretora geral interina da Artesp, Renata Perez Dantas.A Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) será a contratante e reguladora do contrato de concessão. A concessão tem modelo de concorrência internacional e prazo de 30 anos. O contrato prevê modelo de remuneração tarifária e não tarifária por meio da exploração de receitas acessórias, como as resultantes de aluguéis de hangares, restaurantes e estacionamento. Serão vencedores de cada um dos lotes os concorrentes que apresentarem a maior oferta de outorga fixa.O concessionário vencedor deve fazer investimentos obrigatórios nos aeroportos já na primeira fase da concessão nos primeiros três anos. Os demais investimentos na modernização e ampliação da infraestrutura estão previstos ao longo do período contratual.Apesar de estar sujeito a alterações em razão da pandemia, o cronograma de ações está estabelecido para receber consulta pública até 21 de maio, com fase de ajustes por um prazo de 120 dias. A previsão é de que a publicação do edital ocorra até o final do mês de agosto e o leilão, em dezembro deste ano.O aeroporto de Votuporanga faz parte do Grupo Noroeste, que é composto por 13 unidades, encabeçada por São José do Rio Preto, além dos aeroportos comerciais de Presidente Prudente, Araçatuba, e Barretos, bem como dos aeródromos com vocação executiva de Avaré-Arandu, Assis, Dracena, Penápolis, Tupã, Andradina, Presidente Epitácio e São Manuel.