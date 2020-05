O prefeito de Votuporanga, João Dado, prometeu viabilizar o 9º Distrito Industrial, mas não conseguiu concluir nem o 7º até hoje

publicado em 30/05/2020

A Prefeitura não respondeu aos questionamentos do A Cidade, mas, coincidentemente, lançou licitação para as obras

Como revelou reportagem exclusiva do A Cidade na quarta-feira (27), mais de 1,2 mil pessoas foram demitidas na cidade só no mês de abril, um reflexo da quarentena imposta em razão da pandemia do coronavírus. Nesse cenário, não é preciso muito esforço para saber qual é o maior desejo do votuporanguense neste momento: emprego.

Essa carência, aliás, não é de agora. Junto com Saúde e Educação, Desenvolvimento e geração de Empregos sempre foram apontados como os setores que deveriam ser mais trabalhados pelo Poder Público no município. E este é justamente mais um tema tratado no Plano de Governo do prefeito João Dado (PSD), que, até o momento, não saiu do papel.

No documento, registrado em cartório, o então candidato e hoje chefe do Poder Executivo, disse que faria a “infraestrutura do 7º Distrito Industrial em Simonsen com pavimentação da estrada do cemitério até a área urbana de Simonsen; bem como iria “viabilizar o 9º Distrito Industrial no bairro Simonsen, garantindo assim o desenvolvimento do município, com geração de emprego e renda”.

7º Distrito Industrial

Mesmo com a aquisição da área e o início das obras em 2015, além de um financiamento de R$ 5 milhões, faltando pouco mais de seis meses para o fim de seu mandato o prefeito não conseguiu concluir o que prometeu.

Além de não pavimentar a estrada do cemitério até a área urbana de Simonsen, como prometeu, as obras do 7º distrito ainda não foram concluídas e tampouco os terrenos distribuídos a empresas para a geração de empregos e renda.

“Vamos fazer a infraestrutura do local. Lá existe a possibilidade – não quer dizer que serão instaladas todas essas empresas – de serem instaladas 50 indústrias e empresas. Então, imagine novas 50 indústrias, quantos empregos elas não vão gerar?”, apontou Dado em discurso, no dia 22 de janeiro de 2018, durante a abertura do ano Legislativo.

Dois anos depois do pronunciamento, apenas a Noroaço foi instalada no espaço.

9° Distrito Industrial

Se o 7º não está pronto, imagina o 9º. A última informação que se tem sobre ele é que a área, que fica um pouco para frente de Simonsen teria sido adquirida pela gestão passada. Em 2017, no entanto, assim que assumiu, Dado fez um discurso na Câmara Municipal e disse que estava consultando áreas e negociando com proprietários rurais para desapropriação e implantação do novo distrito.

“Ninguém nunca ouviu falar desse distrito, estou falando agora. Nós já iniciamos os estudos de áreas rurais, estamos consultando e negociando as áreas para serem desapropriadas e aí sim daremos início ao 9º Distrito Industrial”, disse ele à época.

Em tempo

Procurada desde quarta-feira (27) a Prefeitura não respondeu aos questionamentos do A Cidade, invocando prazo concedido pela Lei 12527/2011. No fim do expediente de ontem, porém, coincidentemente, a assessoria de comunicação do prefeito divulgou um release informando a coincidente abertura de licitação na quinta-feira (28) para a contratação de empresa, com empreitada global de material, mão de obra e equipamentos, para execução das obras de infraestrutura do 7º Distrito Industrial, localizado próximo a Simonsen.

Segundo o secretário Municipal de Planejamento, Jorge Seba, até o momento, foi realizada a abertura de ruas e a conclusão dos projetos para a infraestrutura. “Está sendo realizada a licitação para que, depois de concluída, seja realizado chamamento público para venda de áreas para as empresas se instalarem no local. O 7º Distrito Industrial é um futuro gerador de emprego e renda para o Município”, disse no release.