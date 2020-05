Para a substituição das lâmpadas foi realizado mapeamento dos pontos; projeto garantirá maior luminosidade e durabilidade e redução de consumo

publicado em 11/05/2020

(Foto: Divulgação/ Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga firmou parceria com a Elektro e participará do Programa de Eficiência Energética da empresa responsável pela distribuição de energia elétrica do Município.Neste programa, inicialmente, Votuporanga seria beneficiada com a substituição de cerca de 1.400 lâmpadas por luminárias LED, porém foram disponibilizadas 1.441 lâmpadas que garantirão maior luminosidade e durabilidade e redução de consumo. Esse projeto substituirá lâmpadas de 250 watts, que são as de maior potência, instaladas nos postes da Elektro, obtendo, assim maior potencial de economia. A expectativa é a conclusão ainda no primeiro semestre de 2020.Para a substituição das lâmpadas, foi realizado mapeamento dos pontos a serem contemplados pelo Programa de Eficiência Energética, sendo eles: Avenidas Prestes Maia, da Saudade, João Gonçalves Leite, dos Bancários, Pansani, Vale do Sol, Francisco Vilar Horta, Emílio Arroyo Hernandes, José Marão Filho, Nasser Marão, Jerônimo Figueira da Costa, Prefeito Mário Pozzobon, Dr. Wilson de Souza Foz, Nove de Julho, Fortunato Targino Granja, José Silva Melo, Onofre de Paula, Francisco Ramalho de Mendonça, das Nações e Avenida Brasil; e Ruas Amazonas, São Paulo, Bahia, Pernambuco, Ivaí, Sergipe, Paraíba, Goiás, Alagoas, Tocantins, Itacolomi, das Américas, Rui Barbosa e Rua Padre Izidoro Cordeiro Paranhos.Segundo previsão da Secretaria de Obras, estas novas lâmpadas consumirão 60% menos energia, o que corresponde a uma redução de R$ 360 mil ao ano em consumo de energia, refletindo importante economia para os cofres públicos.Para o Prefeito João Dado, parcerias como essa são importantes para o Município. “Essa parceria demonstra que a Elektro está preocupada em contribuir com o Poder Público. Além de garantir melhorias para os cidadãos, também garantirá economia aos cofres públicos”.O Prefeito relembrou também que a instalação de lâmpadas de LED em vias públicas já vem sendo adotada pela Prefeitura gradativamente como, por exemplo, em todo o trecho revitalizado da Rua Amazonas, principal centro comercial da cidade, que ficou mais iluminada; e também em um trecho da Avenida Prefeito Mário Pozzobom, onde, antigamente, era considerado um dos pontos mais escuros da cidade. “Desta forma, estamos proporcionando mais segurança para nossa gente, com ruas mais iluminadas e redução de custos para a Prefeitura”, finalizou o Prefeito.O Programa desenvolve projetos de eficiência energética junto às comunidades carentes, escolas, hospitais, entidades beneficentes, órgãos de governo e sistemas públicos voltados para a utilização racional de energia elétrica e de equipamentos eficientes, contribuindo para a preservação dos recursos naturais. O investimento é obrigatório e está previsto no contrato de concessão e na Lei nº 9.991/00, regulado pela ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).O objetivo é promover a utilização racional da energia elétrica e o combate ao desperdício e contribuir na ampliação da consciência da sociedade sobre o tema, subsidiando o desenvolvimento econômico e social da área em que se atua.