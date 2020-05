Claudinei Carlos Flávio destina alface, almeirão e rúcula há dois anos para Hospital

publicado em 19/05/2020

(Foto: Reprodução/Santa Casa de Votuporanga)

Três vezes na semana os motoristas da Santa Casa de Votuporanga já sabem de sua missão: buscar verduras da propriedade de Claudinei Carlos Flávio. Ele é um grande parceiro do Hospital e separa de suas plantações, uma quantidade para fazer o bem e salvar vidas.A cada doação, cinco caixas de alimentos orgânicos, frescos e com qualidade. Almeirão, alface, rúcula são trazidas para a Instituição, referência para 53 cidades da região. Uma amostra da generosidade, amor ao próximo e muita solidariedade.São dois anos de destinações, com o coração repleto de gratidão. “Eu ajudo a Santa Casa porque acredito que temos que plantar para colher. Se estou colaborando com alguém, Deus vai me abençoar e assim tem sido”, explicou Claudinei.Os alimentos são encaminhados para Serviço de Nutrição e Dietética da Instituição, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes. “Enquanto eu tiver forças para trabalhar, o pouco que tiver, vou repartir. Tenho uma satisfação enorme de contribuir com quem necessita”, complementou.O nutricionista do Hospital, João Carlos Bragato, ressaltou a importância da doação. “Para ajudar na recuperação da saúde dos assistidos, oferecemos todos os nutrientes de uma dieta equilibrada. As verduras e os legumes são elementos importantes. O cardápio fica ainda mais saudável e atrativo”, afirmou.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a contribuição. “A verdadeira solidariedade é aquela que acontece de coração. Claudinei faz ações do bem semanalmente, abastecendo nossos estoques. Suas colaborações possibilitam que nosso Serviço de Nutrição e Dietética deixe de comprar produtos, além de encher nossos pratos de amor. Nosso muito obrigado!”, concluiu.