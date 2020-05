Segundo informações, sexta-feira (8) a temperatura mínima pode chegar por volta de 9ºC

publicado em 06/05/2020

Da RedaçãoVotuporanga e região aguarda por uma reviravolta no tempo, segundo informações do Instituto Nacional de Metereologia (INMET) a previsão é de alerta laranja que é o declínio da temperatura nos próximos dias. A mudança no termômetro está prevista para iniciar às 17h desta quarta-feira (6), com risco à saúde pois contabilizam a queda maior que 5ºC.De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, essa frente fria pode deixar a temperatura mínima por volta de 9ºC em Votuporanga, já na sexta-feira (8). Com esse clima é importante redobrar os cuidados com as crianças, os idosos principalmente devido a pandemia, e também com os pets. A temporada permite o aparecimento de modo ágil de doenças respiratórias, por isso é importante ficar atento.