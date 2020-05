Prepare os cobertores, os casacos e o chocolate quente, pois a mínima prevista é de 7 ºC

publicado em 26/05/2020

As informações foram divulgadas pelo Centro de Previsão de Tempos Estudos Climáticos, o Cptec (Foto: A Cidade)

Da redação

A previsão do tempo para a madrugada desta quarta-feira (27) está apontando para geada em pontos isolados de Votuporanga. Prepare os cobertores, os casacos e o chocolate quente, pois a mínima prevista é de 7 ºC.

As informações foram divulgadas pelo Centro de Previsão de Tempos Estudos Climáticos, o Cptec, do Instituto de Pesquisas Espaciais, as geadas também estão previstas para a quinta-feira (28) e podem acontecer em áreas baixas e próximas de áreas alagadas, rios e córregos. Lugares como as proximidades da represa de Saev ou do Parque da Cultura, poderão contemplar esse fenômeno.