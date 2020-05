Decreto publicado na tarde de quarta-feira (6) permite a abertura de estabelecimentos comerciais de 7 a 10 de maio

publicado em 07/05/2020

(Foto: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brNa manhã desta quinta-feira (6) a reportagem do jornal , foi às ruas para conferir o movimento neste primeiro dia de reabertura. Na rua Amazonas, principal centro comercial de Votuporanga, o movimento já era bem expressivo, por volta das 10h. A medida irá perdurar por três dias no período de 7 a 10 de maio, nos horários já definidos anteriormente, com a permissão de atividades comerciais em estabelecimentos, devido ao dia das mães.Nossa equipe também verificou que a maioria da população está respeitando o decreto e utilizando máscaras pelas ruas centrais.A moradora Alessandra Rocha, que é cuidadora acredita que a população tomando todas as medidas cabíveis e necessárias de cautela são muito relevantes para que o comércio abra após este período de três dias também. “Eu acho oportuno para todos, tanto para quem está trabalhando, quanto para quem está gastando. Fica bom para os dois lados”, disse ela.O senhor Jair que também estava no local, disse que está sendo um bom retorno pois a cidade estava morta e que o cuidado é essencial neste momento, disse ainda que o uso de máscaras podia ser frequente após a pandemia, muito mesmo para evitar outros tipos de vírus e poluição. “Agora a cidade viveu parece que renasceu, só aqui está uma beleza todos andando. Mas tem que haver o cuidado, todos de máscara”, relatou Jair.Estão permitidas as atividades comerciais dos estabelecimentos, os quais comercializem produtos de cama, mesa e banho, bazar, armarinhos, confecções, calçados, vestuário de inverno em geral e aquecedores de ambiente.A partir de 11 de maio de 2020, as atividades ora flexibilizadas retornam às condições anteriormente decretadas pelo Governo do Estado e pelo Município. Durante o Período de 07 a 10 de maio de 2020, permanecem em vigor todas as normas de distanciamento Social.