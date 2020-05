O bandido entrou na empresa pelo telhado e já tinha separado vários produtos que seriam levados, mas foi impedido pela polícia

09/05/2020

O criminoso foi preso em flagrante pela polícia (Divulgação PM)

A Polícia Militar de Votuporanga impediu, na madrugada hoje, o furto a um estabelecimento comercial na Av. José Marão Filho, região Norte da cidade, e prendeu um criminoso em flagrante já pronto para fugir com vários produtos separados. Ele conseguiu invadir a empresa pelo telhado, mas acabou detido.

De acordo com a ocorrência policial, a PM fazia patrulhamento tático pela zona Norte, quando tomou ciência, via Copom (Centro de Operações Policiais Militares), de um furto em andamento em estabelecimento comercial localizado na Av. José Marão Filho.

No local, com o apoio das demais viaturas foi realizado o cerco, sendo que ao efetuar a varredura no interior do imóvel, foi verificado o forro rompido e objetos separados sobre a mesa.

Ao verificar o telhado foi notado que algumas telhas tinham sido removidas. Em busca, os policiais encontraram o ladrão encontrado dentro do forro, escondido atrás da caixa d'água.