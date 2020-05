A droga seria entregue em um condomínio de prédios para universitários na cidade vizinha

publicado em 09/05/2020

O casal foi preso e encaminhado ao Plantão Policial de Fernandópolis (Foto: Região Noroeste)

Franclin Duarte

A Força Tática da Polícia Militar de Fernandópolis prendeu ontem um casal de Votuporanga por tráfico de drogas. Eles transportavam um tijolo de maconha no carro e, segundo os policiais, confessaram que entregariam o entorpecente nas proximidades de um condomínio de prédios para universitários.

De acordo com a ocorrência, os militares faziam ronda pela cidade quando se depararam com os votuporanguenses em uma VW/Saveiro, na avenida Verginaud Mendes Caetano. O motorista do carro, que é um velho conhecido da polícia de Votuporanga, teria demonstrado nervosismo, o que motivou a abordagem.

Em revista ao veículo, os policiais encontraram a droga que, segundo os traficantes, já estava reservada para um condomínio de prédios para universitários.