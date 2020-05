Inês é mãe de Silvia Helena, Valmir Dornelas e Silmara Karina

publicado em 09/05/2020

Inês Dornelas Colhe os frutos de sua dedicação

O papel de pai e mãe na criação dos filhos é basicamente um projeto de vida, com dedicação exclusiva, trabalhando 24 horas por dia, sem férias, feriado e até mesmo sem um salário. A recompensa? Para Inês Alberto Dornelas, de 72 anos, é ver os filhos bem, felizes e trilhando o caminho do bem.Inês é mãe de Silvia Helena, Valmir Dornelas e Silmara Karina. Como seu marido, viajava muito em razão da profissão de caminhoneiro, ela teve que exercer, na maioria das vezes, o papel de pai e mãe ao mesmo tempo.“Ele viajava muito e quando estava em casa era por curto tempo o necessário para carregar o caminhão e voltar às estradas então eu tinha que cumprir os dois papeis. Tinha que dar o carinho de mãe e ao mesmo tempo ser um pouco mais dura como pai. Fiz o melhor que podia”, contou.Ela compartilha que foi um pouco dura e rígida com os filhos, porém considera um bom trabalho de amor, devoção e preocupação, por isso não se arrepende. “Então se o pai está junto, você divide, mas estando sozinha tem que tomar a atitude você. Porque o cipózinho torce de pequeno”, comentou.Orgulho é pouco para definir o que sente e tudo o que foi conquistado por seus pequenos, que, segundo ela, sempre foram obedientes e conseguiram alcançar grandes metas em suas vidas.“Eles são maravilhosos, sempre foram. Eles são muito carinhosos, muito preocupados com os pais, são muito preocupados. Aqueles filhos que dão atenção mesmo”, completouVindos de família humilde, os filhos Silvia, Valmir e Silmara, começaram a trabalhar bem novos, batalharam e hoje conseguiram o que tem “O Valmir começou a trabalhar na quinta série, desde lá já estava trabalhando, ele fez a quinta série à noite para poder trabalhar. Eles trabalharam muito para chegar aonde chegaram, trabalharam e lutaram bastante, todos eles”, concluiu.