Os registros permaneceram estáveis em relação aos números de ontem

publicado em 03/05/2020

Dados são do último boletim epidemiológico

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Secretaria Municipal de Saúde divulgou neste domingo (3), o Boletim Epidemiológico dos casos de coronavírus na cidade. Os registros permaneceram estáveis em relação aos números de ontem.De acordo com o informe, a cidade permanece com 18 pacientes infectados. Destes, 12 já estão curados e os demais seguem em atendimento e isolamento domiciliar.O número de suspeitos também permaneu estável, com os mesmos oito casos de ontem. Um deles está internado na UTI e com ventilação mecânica.Outras 166 pessoas apresentaram sintomas gripais leves e estão em monitoramento domiciliar.