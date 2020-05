Doações de empresas e moradores da região de Votuporanga serão em prol à Santa Casa

publicado em 14/05/2020

Tudo que é bom, merece replay! Se eles já “causaram” e explodiram na primeira live, imagina o que podem fazer agora! A dupla sertaneja, Zé Neto e Cristiano, prepara uma nova apresentação neste sábado (16/5), às 18h.Se não faltavam motivos para embalar o sabadão com moda boa, imagina saber que parte da renda será destinada para a Santa Casa de Votuporanga, referência para 53 cidades da região. Os artistas irão fazer seu “Barzinho aleatório”, nome da apresentação.O objetivo da apresentação é arrecadar ainda mais doações que a primeira live, que ocorreu na Páscoa. Além disso, eles prometem brincadeiras, bate-papo e muita moda boa para entreter a todos neste período tão difícil. E antes mesmo da apresentação começar, uma promessa já foi feita. Se os cantores arrecadarem 300 toneladas de alimentos, Zé Neto dará adeus à sua barba, fazendo companhia ao Cristiano, que está careca.No repertório, canções do álbum Por Mais Beijos Ao Vivo, lançado no final de 2019. Os grandes hits da dupla como Notificação Preferida, Largado às Traças, Bebida na Ferida e Mulher Maravilha também serão entoadas. Os músicos prometem, ainda, relembrar clássicos do cancioneiro popular de ícones sertanejos como Milionário & José Rico, Chitãozinho & Xororó, entre outros.O show será transmitido no canal do YouTube: ZCN oficial. “Agradecemos imensamente a produção, os empresários e, principalmente, os cantores. Mais uma vez, pensaram em nosso Hospital, dedicando parte da apresentação para nossos pacientes. Cada ajuda salva vidas, quem puder colaborar, será muito importante para nós, seja gêneros alimentícios, equipamentos de proteção individual, produtos de higiene ou dinheiro. Nosso muito obrigado desde já”, disse o provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana.