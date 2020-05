Prefeituras devem solicitar o cadastro para poder utilizar a ferramenta de ensino virtual, que é gratuita durante três meses

publicado em 19/05/2020

Todos os 65 municípios ligados ao ADE estão autorizados a pedir o acesso (Foto: Comunicativa)

Professores e alunos de escolas públicas ligadas ao Arranjo de Desenvolvimento da Educação - ADE Noroeste Paulista ganharam uma importante aliada em tempos de ensino à distância. O Coordenador Executivo do grupo, Marcelo Batista, apresentou a Plataforma Digital “Projeto Trilhas: Saberes em Ação”, que oferecerá soluções online para os municípios de forma gratuita pelo período inicial de três meses. A webinar com detalhes desta parceria foi apresentada, nesta segunda-feira (18/5), pelo facebook com mais de 3 mil pessoas alcançadas de diversas cidades da região.O encontro virtual contou com a participação da representante da empresa fornecedora da plataforma (Escalier), Cintia Acioli, mestre em educação e especialista em tecnologia. Pelo site escalier.com.br, a empresa oferecerá o ambiente virtual todo voltado à aprendizagem à distância, com jogos, aulas remotas, além de recursos para o registro pedagógico.“Nesta perspectiva de trazer a tecnologia para nos auxiliar, fizemos uma parceria do ADE com esta empresa para continuarmos transmitindo conhecimento aos alunos, através de jogos e outras atividades já montadas. O professor terá apenas que intermediar este acesso e esclarecer dúvidas”, explicou o também Secretário Municipal de Educação de Votuporanga. A cidade já está utilizando a plataforma.Todos os 65 municípios ligados ao ADE estão autorizados a pedir o acesso. “Eles só precisam se mostrar dispostos a utilizar esta ferramenta. Vamos oferecer, gratuitamente, o login e senha por três meses e depois o município poderá negociar a continuidade de acordo com cada interesse”, disse Cintia.Com o adiamento do Congresso de Educação da Noroeste Paulista, previsto inicialmente para julho, a nova plataforma digital vem para atender ainda a necessidade dos professores de cumprir atividades de formação continuada.Para o município se cadastrar, é necessário entrar em contato pelos telefones ou e-mails: (14) 3523 8263, (14) 997279149, ou contato@escalier.com.br. Após isso, haverá um diálogo com cada município sobre as etapas de cadastro e orientações pedagógicas e técnicas de uso do ambiente virtual.