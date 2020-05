O promotor de justiça José Vieira da Costa Neto, indeferiu a representação do munícipe Luciano Viana

publicado em 11/05/2020

Comércio amanheceu fechado nesta segunda-feira

Franclin Duarte

O Ministério Público, por meio do promotor de justiça José Vieira da Costa Neto, indeferiu a representação do munícipe Luciano Viana (que pedia uma ação contra a abertura do comércio de Votuporanga) e disse que compete ao prefeito João Dado (PSD) legislar sobre os assuntos de seu interesso local.

O promotor acolheu às explicações do prefeito que, dentre vários argumentos, apresentou uma entrevista publicada no jornal A Cidade com o chefe da urgência e emergência do município, Chaudes Ferreira Junior, que dizia que Votuporanga já teria todas as condições para a flexibilização de forma responsável.

“Portanto, a adoção das medidas flexibilizadoras foram restritivas a determinado ramo do comércio e foram estabelecidas regras seguras para o atendimento das pessoas e normas de distanciamento social, que estão sendo fiscalizadas por funcionários municipais”, disse o promotor de justiça José Vieira da Costa Neto.

O representante do Ministério Público ainda disse que o artigo 30 da Constituição Federal estabelece que compete ao município legislar sobre os assuntos de seu interesso local.