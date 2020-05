O exame da mulher, na faixa de idade de 80 a 89 anos, que morreu na quinta-feira (21) com suspeita da doença deu negativo

publicado em 23/05/2020

O teste da idosa deu negativo para coronavírus

De acordo com o Boletim Epidemiológico divulgado na noite de ontem pela Secretaria Municipal da Saúde, Votuporanga apresenta 31 casos confirmados para a Covid-19, sendo 21 curados e nove em tratamento/monitoramento. O município registra dez casos notificados como suspeitos de coronavírus. A pasta recebeu o resultado negativo do óbito suspeito por Covid-19 que havia sido notificado anteontem.

Há 210 casos com resultado negativo e 156 pessoas com sintomas não graves em monitoramento domiciliar acompanhadas pela equipe multidisciplinar da Secretaria de Saúde. Agora o município tem duas mortes confirmadas por coronavírus.