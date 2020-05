Mulher de 35 anos é a 4ª vítima fatal do vírus na cidade

publicado em 29/05/2020

As informações são do Boletim da Secretaria de Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou, por meio de seu Boletim Epidemiológico, que a mulher de 35 anos que morreu na quinta-feira (28) com suspeita de coronavírus testou positivo. Ela é a 4ª vítima fatal do novo vírus no município desde o início da pandemia.

O número de casos também aumentou. Mais quatro pessoas testaram positivo de ontem para hoje, fechando os registros em 51. Destes, três estão internados, sendo que um está em estado grave e respirando com a ajuda de aparelhos.

Disparou também as suspeitas da doença na cidade. Ontem eram 17, em 24 horas mais 11 pessoas apresentaram os sintomas e ingressaram à lista totalizando então 28 suspeitas, dos quais três também estão internados. No mesmo período cinco exames deram negativo.



Dos 51 pacientes que contraíram o coronavírus na cidade, 23 já estão curados, três vieram a óbito aqui, um na Bahia, e outros 24 estão em tratamento/monitoramento.



Houve também aumento no número de pessoas com sintomas gripais leves que estão em monitoramento domiciliar. Ontem eram 196 já no boletim de hoje esse número saltou para 208.

