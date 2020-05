As filas em casas lotéricas e em algumas lojas são os principais motivos de reclamação

publicado em 09/05/2020

Franclin Duarte

Enquanto dentro dos estabelecimentos comerciais a maioria das empresas está cumprindo as regras de segurança contra a propagação do coronavírus, moradores estão questionando o desrespeito ao distanciamento nas ruas centrais da cidade. As filas em casas lotéricas e em algumas lojas são os principais motivos de reclamação.

“Respeitando onde? Olha esse povo aí tudo colado no outro. Nas filas ninguém está respeitando a distância”, disse Rose Shirlei em um post nas redes sociais. “Passei de carro pela rua Amazonas e povo está agindo como se nada tivesse acontecido, todo mundo passeando, gente sentada nos bancos, depois não reclamem quando a Santa Casa estiver lotada”, completou Tamires Amorin. “Vi um monte de idosos na rua, brasileiro não tem educação para isso”, concluiu Maria Aparecida Santos.