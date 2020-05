A paróquia Santa Luzia e a São Cristóvão, estão com as celebrações confirmadas

publicado em 15/05/2020

A partir deste sábado (16), algumas paróquias de Votuporanga, assim como a Catedral Nossa Senhora Aparecida, voltarão a celebrar as missas com a presença do público. Inicialmente, apenas as paróquias e depois se estenderá para as capelas. A paróquia Santa Luzia e a São Cristóvão, estão com as celebrações confirmadas.

Santa Luzia- Sábado as 19h/ domingo as 9h, 11h e 19h/ quarta-feira as 19:30h

São Cristóvão- Segunda-feira 19:30h/ quinta-feira 19:30/ domingo 7:30h e 19h