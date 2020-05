Nos últimos dois dias 11 casos foram confirmados

publicado em 30/05/2020

Dados são do último boletim epidemiológico

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO número de pacientes com coronavírus não para de aumentar em Votuporanga. Nas últimas 24 horas mais sete testaram positivo na cidade, totalizando 58 confirmações. Três estão internados, sendo dois em estado grave na UTI.As informações são do último Boletim Epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, divulgado no início da noite deste sábado (30). Nos últimos dois dias 11 casos foram confirmados.Ainda de acordo com o boletim, o número de suspeitos caiu. Na sexta-feira eram 28 e neste sábado caiu para 19, dois internados, porém estáveis.Por outro lado, os casos não graves dispararam de 208 para 264.