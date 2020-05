Elis Karina e Marta contam as novas adaptações devido à pandemia em casa, com os filhos

publicado em 09/05/2020

Lara GioloEstagiária sob supervisãolara@acidadevotuporanga.com.brCom o período da quarentena, por conta do Covid-19, muitas mães estão tendo que se virar do avesso para lidar com a casa, os filhos e o trabalho.A paralisação foi repentina, mas lá estão as mães se adaptando a nova rotina e buscando alternativas para lidar com a situação.Marta Delamora e Elis Karina Violin André são exemplos de mães que estão fazendo suastarefas, cuidando e estudando junto com os filhos.Elis Karina está fazendo home office, possui dois filhos, Helena com nove meses e Enzo com 12 anos. Ela contou um pouco de sua rotina, e iniciou aos risos. “Agora são 22h45, horário que uma mãe para, para dar uma entrevista, mas não porque ela estava com outros compromissos, isso é a soma de todos os afazeres”.Karina trabalha em um escritório de contabilidade e está cumprindo seus afazeres em casa. “Cumpro o horário como se fosse no escritório. E no meio de todo esse tempo, ajudo meu filho nas dúvidas com as aulas virtuais”, disse.Ela até especificou que o acompanhamento diário do seu filho com os estudos é bem difícil, pois são conteúdos que ela precisa relembrar e estudar para ajudá-lo.“O acompanhamento que tenho com meu filho é junto com as minhas obrigações de enviar impostos para os clientes e com uma bebezinha engatinhando no chão”, completou.De acordo com o que a mãe comentou, a pequena Helena assiste desenhos, mas de agora em diante ela também terá tarefas da creche. “Estamos fazendo trabalho de formiguinha, mas está dando certo”.A mãe da Helena e do Enzo também especificou que no mesmo horário que ela é contadora, ela é mãe, dona de casa, professora e esposa. “Confesso que o esforço em concentrar no trabalho home office é muito maior do que se estivesse no escritório”, explicou.De tudo isso, Elis Karina acredita que a pandemia veio para ensinar e trazer esperança diante das situações controversas, por isso, deixou uma mensagem especial.“Tudo depende de uma força que não conseguimos medir, e fazemos com todo carinho na esperança que isso acabe logo, não pela companhia dos filhos porque isso é uma delícia, mas para que a vida volte ao normal. A sociedade merece. Precisamos distribuir a nossa força de adaptação frente à nova fase, assim nos tornamos melhores como mães e mulheres”, finalizou.Marta Delamora, é mãe de quatro filhas, Cíntia de 18 anos, Lauany de 14, Ana Clara, de 11, e Samira de 10 anos. Com o início da quarentena sua rotina também mudou completamente. O tédio das crianças foi uma das coisas que mais a incomodou.“As crianças não têm muito que fazer além das aulas online, e isso causa agitação nelas. Não podem sair, não tem para onde ir, então virou aquele tormento”, disse. Ela contou que o tédio das crianças, causa certo apavoro em todos e o nervosismo passou a ser frequente.De acordo com a mãe em dose quádrupla de meninas, a única salvação são as brincadeiras com as bonecas, brincadeiras de casinhas no quarto, as meninas montam barracas, assistem televisão e brincam no celular. “A rotina delas era essa”, acrescentou. Como toda criança, as brigas tornaram-se mais comuns. “Uma quer ver uma coisa, outra quer ver outra coisa e acredito que isso será até voltar ao normal”, disse Marta.A mãe contou que também existe muita coisa boa por trás disso tudo, pois a proximidade com as filhas ter a família por perto é sempre bom. “Quando ficamos próximos, nos comunicamos mais, têm mais carinho e o que precisar estamos todos juntos para resolver. Tento agradá-las da melhor maneira possível, fazemos pipoca e também nos divertimos”, completou.Dona Marta, tem consigo que o importante de tudo, é a família estar junta e confiar que isso vai acabar. “Tenho certeza que isso vai voltar ao normal, assim como era, e poderemos abraçar as pessoas, ficar mais próximo da família, porque não podermos ter contato com a família direito é o mais dolorido. Nosso Deus é maior e tudo vai passar. Como mãe, sei que isso vai resolver”, finalizou Marta.