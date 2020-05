Apesar de não estar figurada entre as 20 primeiras no ranking no isolamento social do Simi-SP, o município atingiu mais de 50%

publicado em 26/05/2020

O Simi-SP é viabilizado por meio de acordo com as operadoras de telefonia Vivo, Claro, Oi e TIM para que o estado possa consultar informações agregadas sobre deslocamento nos 645 municípios paulistas (Foto: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brNa última atualização do Sistema de Monitoramento Inteligente do Governo de São Paulo, feita no domingo (24), Votuporanga subiu cerca de 6% desde a derradeira média do sábado (23) que era 48%. Apesar de não estar figurando entre as 20 primeiras do estado, com 54% de índice a cidade segue na 21ª posição, atrás de Embu das Artes que se encontra com 55%.O município já chegou a registrar 66% de isolamento em 10 de abril. Um mês depois, uma queda para 58%, no sábado (9/5) 54%, na sexta-feira (8/5) 51% e na quinta-feira (7) 52%, dias em que houve as flexibilizações para o dia das mães, o comércio ficou integralmente aberto até o sábado.Nesta última semana os índices em Votuporanga, estiveram abaixo do considerado ideal, os 50%. Isso porque na segunda-feira (18) estava em 49%, na terça-feira (19) e na quarta-feira (20) 47%, na quinta-feira (21), 46%, na sexta-feira (22), 47% e no sábado (23) 48%. O aumento veio mesmo no domingo (24), com 54%.De acordo com o governo do Estado de São Paulo, a central de inteligência analisa os dados de telefonia móvel para indicar tendências de deslocamento e apontar a eficácia das medidas de isolamento social. Assim, é possível apontar em quais regiões a adesão à quarentena é maior e em quais as campanhas de conscientização precisam ser intensificadas, inclusive com apoio das prefeituras.O Simi-SP é viabilizado por meio de acordo com as operadoras de telefonia Vivo, Claro, Oi e TIM para que o estado possa consultar informações agregadas sobre deslocamento nos 645 municípios paulistas. As informações são aglutinadas e anonimizadas sem desrespeitar a privacidade de cada usuário. Os dados de georreferenciamento servem para aprimorar as medidas de isolamento social para enfrentamento ao coronavírus.