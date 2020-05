A decisão foi tomada após uma reunião entre o advogado da Diocese e a procuradoria do município

publicado em 16/05/2020

Missas voltam a ter presença do público

Franclin Duarte

A Diocese de Votuporanga divulgou há pouco um comunicado sobre a manutenção das missas na cidade, após a liminar do Tribunal de Justiça que suspendeu o decreto municipal que permitia a realização de encontros religiosos de qualquer denominação. A decisão foi tomada após uma reunião entre o advogado da Diocese e a procuradoria do município.

De acordo com o comunicado, após a reunião ficou deliberado que que os horários das celebrações divulgados na sexta-feira (15) por meio de um Decreto Diocesano estão mantidos.

“A Região Pastoral de Votuporanga, se reuniu na data de hoje (16), de forma extraordinária, presidida pela Excelência Reverendíssima Dom Moacir Aparecido de Freitas, juntamente com a procuradoria do Município de Votuporanga, representada pelo procurador Douglas Lisboa da Silva, e com a participação do departamento jurídico da Diocese de Votuporanga, representado pelo advogado Douglas Teodoro Fontes. Deliberaram que as missas em nossa cidade, serão realizadas nos termos do Decreto Diocesano, expedido na data de ontem (15)”, diz o comunicado.

Confira os horários das celebrações de cada paróquia:

Santa Luzia: sábado às 19h; domingo às 9h, 11h e 19h; quarta-feira às 19:30h (lembrando que a missa das 19h aos domingos é transmitida pela rádio Cidade FM 94,7)

São Cristóvão: segunda-feira às 19:30h; quinta-feira às 19:30; domingo 7h30e 19h

Santa Joana Princesa: sábado 19h30(Capela Santo Expedito); domingo 8h e 19h

São Bento: sábado às 19h; domingo 7h30 e 19h30; domingo às 9h (Capela São José)

Senhor Bom Jesus: sábado às 19h; domingo 9h e 19h

O uso de máscaras é obrigatório e caso a pessoa seja portadora de alguma doença ou esteja com sintomas gripais, é recomendado que não vá à igreja.A Diocese de Votuporanga distribuiu placas para serem colocadas nos bancos das igrejas, com o intuito de manter odistanciamento entre as pessoas durante a celebração. Logo na entrada e no período da comunhão, haverá higienização com o álcool em gel.Na tarde de ontem, o bispo dom Moacir Aparecido de Freitaspublicou o decreto com as normas para a realização das atividades religiosas com a presença do público. Uma das orientações é que deve ser respeitada a lotação máxima de 30% da capacidade local, além de manter o espaço da celebração sempre arejado, com janelas abertas. Ar-condicionado, ventiladores e climatizadores deverão permanecer desligados. Todas as normas estarão afixadas em locais visíveis das igrejas.