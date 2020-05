Apresentação será a partir das 18h, no canal do YouTube do cantor e na TV Unifev

publicado em 06/05/2020

(Foto: Reprodução/Santa Casa de Votuporanga)

Escolha uma moda para chamar de sua! Neste domingo, dia das Mães, a programação da noite já está fechada! Vai rolar aquela live de responsa, com muita solidariedade e qualidade. O cantor votuporanguense Gustavo Sanches promete deixar o final de semana ainda mais especial.A partir das 18h, o sertanejo vai rolar, para deixar o domingo romântico. Serão aproximadamente três horas de duração de um repertório com muita música, dos clássicos até os atuais.Para a atração, Gustavo não estará sozinho no palco. Ele contará com Bruno Vini no violão; Luciano Sarrafo no teclado e Lucas Oliveira no Cajon. A live será transmitida no canal do YouTube – Gustavo Sanches Oficial e também pela TV Unifev 2.Tudo isso por uma causa nobre! O público poderá fazer doações para a Santa Casa de Votuporanga, referência para 53 cidades da região. “Estava conversando com meu amigo Daniel, proprietário do Lotus Sushi Bar, e tivemos ideia da apresentação para ajudar quem mais precisa. Decidimos fazer em prol à Santa Casa de Votuporanga, pois com a pandemia, os gastos foram aumentando e não houve auxílio externo de governo e afins. Portanto, decidimos colaborar com quem assiste tão bem nossa população”, contou.Alimentos, quantias em dinheiro, equipamentos de proteção individual, produtos de higiene podem ser destinados para o Hospital. “Basta entrar em contato com este celular (17) 99167-2710 ou diretamente na Instituição. Esperamos arrecadar muitos itens, pensando em beneficiar centenas de pacientes”, destacou.Gustavo tem recebido apoio de diversas empresas para a apresentação. “São muitas pessoas solidárias, mas não posso deixar de agradecer a Rádio e TV Unifev, além do DJ Lukinha. Nosso muito obrigado”, complementou.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, enalteceu a iniciativa. “Gustavo Sanches é um cantor muito querido e talentoso. Começou a carreira com 16 anos profissionalmente e ganhou projeção nacional no programa Canta Comigo, da TV Record. Ter um show em prol ao Hospital é motivo de muito orgulho. Contamos com apoio de todos para salvarmos vidas”, concluiu.