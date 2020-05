A mínima neste sábado deve chegar a 11 ºC podendo cair ainda mais até quarta-feira (27)

publicado em 23/05/2020

Frente fria trouxe chuva e deve derrubar a temperatura na cidade

Franclin Duarte

franclin@acidadevotuporanga.com.br

A frente fria que chegou no final da noite desta sexta-feira (22) no interior de São Paulo trouxe chuva para Votuporanga e promete baixar ainda mais a temperatura na cidade. A mínima prevista para este sábado (23) é de 11ºC podendo cair ainda mais até quarta-feira (27).

De acordo com um alerta da Defesa Civil do estado de São Paulo, que emitiu um alerta sobre a queda nas temperaturas, as dicas para este período são manter crianças e idosos bem agasalhados e evitar locais fechados e de grande circulação de pessoas, além de higienizar bem as mãos e frequentemente.