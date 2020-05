Os familiares de uma idosa que morreu na última quinta-feira (21) com suspeita de coronavírus ficaram revoltados

publicado em 27/05/2020

Familiares ficaram revoltados e reclamaram da situação na internet (Foto: Reprodução/Facebook)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brOs familiares de uma idosa que morreu na última quinta-feira (21) com suspeita de coronavírus ficaram revoltados com a demora para saberem que o exame dela deu negativo. O filho da vítima e os demais parentes só ficaram sabendo que ela não faleceu de Covid-19 por conta da imprensa.Na quinta-feira, nota da Secretaria Municipal da Saúde informou que a vítima com suspeita é uma mulher, na faixa de idade de 80 a 89 anos, que possuía comorbidades. O material foi coletado e enviado para exame no IAL (Instituto Adolfo Lutz) de São José Rio Preto.De acordo com o relato do filho da idosa, que tinha 86 anos, ela morreu por voltas das 7h50 e 8h de quinta-feira (21). “Como foi relatado pelo meu sobrinho que mora na mesma residência, ela havia tossido dias antes, o dr... me disse que tinha colhido o exame para a Covid-19 e que era para família providenciar o enterro, pela a funerária tinha que enterrar até às 11h da manhã”, relatou.O homem não aceitou o horário porque seus três irmãos não moram na cidade, então estendeu para às 16h o sepultamento. “Moral da história: não velamos nossa mãe, tiraram um direto nosso que é constitucional e enfim toda impressa sabe da negatividade do resultado desse exame, mas somente a família ainda não foi avisada. Estou aguardando, até o momento nada!”, escreveu ele na manhã de sábado.Em contado com o jornal A Cidade, um neto da vítima confirmou a informação. Ele contou que oficialmente a família não tinha sido avisada. “No sábado eu vi uma matéria de um jornal onde dizia que a idosa que faleceu na quinta pela manhã havia dado negativo para Covid-19”, contou.O jovem explicou que seu tio teve acesso a um documento, na segunda-feira (25), em que dizia que havia dado negativo. “Porém na data do documento está constando que foi emitido dia 22, mas só nos mandaram ontem”, disse.