publicado em 22/05/2020

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA FEV (Fundação Educacional de Votuporanga) lançou na manhã desta sexta-feira (22) o projeto "Juntos pela economia regional", cujo o objetivo é preparar os estabelecimentos da cidade e região para o período pós pandemia. Profissionais de diversas áreas, que atuam na instituição, irão trazer orientações à distância sobre o tema.Professores das áreas de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, além de Publicidade e Propaganda, irão trabalhar temas como os desafios e vantagens do trabalho home office, como abordar o cliente neste momento, dicas de layout para comércios, marketing em tempos de crise, orientações de prevenção e higienização, além de medidas de preservação da empresa e emprego."A ideia é dar suporte aos estabelecimentos do município e da região para que consigam driblar a crise com soluções inteligentes propostas por nossos profissionais. Não é apenas um trabalho da nossa responsabilidade social, mas também pensando nos nossos alunos que estão inseridos nesse contexto como um todo", explicou o diretor presidente da FEV, Celso Penha Vasconcelos.Compre perto de vocêJunto com a iniciativa de preparar os estabelecimentos da cidade para o período pós pandemia, foi lançada também uma campanga de conscientização da população sobre a importância de fomentar a economia da cidade. A "Compre em lojas perto de você", como o próprio slogam já diz, visa incentivar a compra no comércio local."Queremos incentivar a população a utilizar nossos serviços e comprar no nosso comércio, pois assim conseguiremos manter o equilíbrio da nossa economia" , concluiu doutor Celso