publicado em 28/05/2020

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brMesmo com o Plano São Paulo lançado nesta quarta-feira (28) pelo governo do estado, em Votuporanga, bem como nos demais 644 municípios do estado, a interdição total de espaços públicos, teatros, cinemas e eventos que geram aglomerações – festas, shows, campeonatos etc. – permanece por tempo indeterminado.Votuporanga está na fase laranja e só poderá permitir a retomada dessas atividades quando chegar à melhor classificação (a azul) o que ocorrerá em no mínimo 40 dias se os seus indicadores permitirem.Já a retomada de aulas presenciais no setor de educação, tanto na esfera privada, quanto pública, e o retorno da capacidade total das frotas de transportes seguem sem previsão.