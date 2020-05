A afirmação foi feita durante coletiva na tarde deste domingo (31)

publicado em 31/05/2020

João Dado (Reprodução)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brO prefeito de Votuporanga, João Dado, afirmou na tarde deste domingo (31), em entrevista coletiva no Parque da Cultura que estudos apontam que todas as pessoas irão ser contaminadas pelo coronavírus.O chefe do Poder Executivo Municipal destacou que, por isso, Votuporanga faz um trabalho importantíssimo de prevenção para que o impacto da doença seja o mínimo sentido pela população.